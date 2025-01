Isabel Veloso atualiza estado de saúde após parto: 'Ainda com dor'

Ela ainda deu notícias sobre o filho, que seguiu internado depois que ela teve alta, no dia 1º. "O Arthur está bem também, graças a Deus, está tudo certo com a gente. Primeira vez que eu levantei foi a pior de todas, pior, meu Deus, parecia que eu ia morrer, mas as outras já foi indo mais tranquilo."

A influenciadora ainda comemorou que já está conseguindo fazer algumas atividades sem ajuda. "Agora eu ainda sinto dor para caminhar, às vezes eu piso errado parece, sabe? Aí machuca. E para fazer xixi, gente, não é no canal ali, é na bexiga mesmo. Mas fora isso eu já estou conseguindo fazer bastante coisa sozinha. Levantar sozinha, me abaixar um pouco, consigo fazer umas coisas", concluiu.

O parto

Isabel deu à luz no domingo (29), com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora.

Foto do pé do bebê. Na terça (31), Lucas Borbas, marido da influenciadora, postou uma foto de pé do filho e escreveu agradecendo. "2024 termina com o maior presente que poderíamos receber: a vida. Nosso filho nasceu, e junto com ele, renasceu nossa esperança, nosso propósito e nossa fé."