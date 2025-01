Matheus Nachtergaele diz ter passado por crise com idade: 'Envelhecer dói'

De volta aos cinemas como João Grilho em "O Auto da Compadecida 2", Matheus Nachtergaele comemorou a chegada dos 57 anos na sexta-feira (3).

Mas o ator diz que acaba de fazer as pazes com a própria idade, após passar por uma crise com o envelhecimento —com destaque para a chegada de novas dores pelo corpo.