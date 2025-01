Maíra Cardi rebate críticas por expor detalhes de aborto: 'Isso é doentio'

Maíra Cardi, 41, se manifestou nas redes sociais depois de ser criticada por expor detalhes do aborto que sofreu na última quarta-feira (3). Ela esperava o primeiro filho fruto do casamento com Thiago Nigro, 34.

O que aconteceu

Ela usou as redes sociais para rebater críticas que vem recebendo desde que decidiu compartilhar detalhes do aborto. Thiago Nigro, inclusive, compartilhou uma foto do feto perdido pela esposa em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 9 milhões de seguidores.

Maíra se pronunciou em seu próprio perfil. "Ninguém mata o próprio filho por marketing. Isso é doentio, a cabeça das pessoas. Eu deixei de entender há muito tempo. Não tenho mágoa, não tenho raiva".