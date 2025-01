'Conseguia incendiar': colunistas revelam expectativas para BBB sem Boninho

Ricky Hiraoka concorda com Barney e ressalta os efeitos da falta de Boninho. "A essa altura, nos outros anos, a gente já estava discutindo quem seriam os possíveis participantes e as redes sociais estavam em polvorosa. Até agora, pouco se sabe. Acredito que a próxima edição será com menos apelo para as redes sociais, já que o Boninho era um personagem incrível, conseguia incendiar os fãs."

Apesar da ausência, Lucas Pasin diz acreditar que este poderá ser um dos momentos de destaque para o ex-diretor. "Vai ser o BBB do 'volta Boninho', tudo que der errado no programa, acho que as pessoas vão para as redes sociais. Acho que Boninho vai acabar sendo mais falado agora que não faz mais parte do reality show do que quando estava na Globo."

Boninho saiu da Globo após 40 anos Imagem: Reprodução/TV Globo

Novo Big Boss, mesmo programa

Mesmo com a saída de Boninho da Globo, os especialistas de Splash acreditam que o BBB manterá sua estrutura. Isso porque Rodrigo Dourado, que assume a direção, está na produção desde sua estreia.