'Hora de se comportar', diz Margareth após polêmica com Claudia Leitte

Está na hora da gente pensar melhor e se comportar melhor em relação aos direitos dos povos afro-brasileiros. É muito digno que a gente respeite as religiões de matriz africana. Margareth Menezes, ministra da Cultura

Daniela Mercury também abordou a questão, conectando-a ao racismo. "O axé é a força que emana de tudo que é vivo. Que a gente aprenda a se amar, porque se o candomblé sofre preconceito é porque o preto sempre sofreu preconceito, isso é uma consequência do racismo".

Ela ressaltou a importância das religiões de matriz africana para sua própria identidade e para a cultura brasileira. "Eu não seria quem sou, sem os terreiros de candomblé, sem o povo que mantém sua cultura através da sua religião. Então, eu bato cabeça", concluiu.

Embora as duas não tenham citado o nome de Claudia Leitte, as falas foram interpretadas por fãs como um recado para a cantora. As declarações aconteceram dias após Claudia ter retirado a palavra "Iemanjá" da música "Caranguejo".

Entenda a polêmica