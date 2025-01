'Longe das câmeras': a vida discreta de Jack Depp, filho de Johnny Depp

Vanessa Paradis chegou a declarar em 2007 que mantinha os filhos longe das câmeras. "Não quero que sejam obrigados a compartilhar nossa fama contra a vontade deles. Eles não pediram isso, ainda", completou.

Johnny Depp já expressou alívio com a decisão do filho, que sempre demonstrou talento como desenhista e músico. Em vez disso, Jack trabalhou por dois anos como bartender e ajudante de cozinha em um restaurante de culinária libanesa e brasileira chamado L'Area, localizado na Bastilha, em Paris.

Segundo Edouard Chueke, dono do restaurante, Jack é um rapaz discreto e um bom profissional, que sempre se manteve fora do centro das atenções. O restaurante, que também atrai personalidades do cinema e da música, tem Vanessa Paradis e Lily-Rose como clientes habituais.