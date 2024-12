Câncer, sumiço, quimioterapia: o ano de superação de Kate Middleton

Ela anunciou também que estava passando por um "ciclo preventivo" de quimioterapia. O tratamento começou no fim de fevereiro e manteve a princesa afastada das funções até a liberação dos médicos. "Meu trabalho sempre me trouxe muita alegria e estou ansiosa para voltar assim que superar isso. Mas por enquanto, devo focar em me recuperar completamente", disse Kate.

As primeiras aparições públicas da princesa vieram no segundo semestre: no Trooping the Colour e no Torneio de Wimbledon. No evento esportivo, a presença da princesa foi bastante aplaudida. Ela continuou a tradição e entregou os troféus aos vencedores. Esse foi o 11º torneio do qual ela participou.

Kate Middleton com a família no Trooping the Colour (à esq.) e em Wimbledon (à dir.) Imagem: Getty Images

Em setembro, Kate anunciou o fim da quimioterapia. Com isso, ela anunciou também a retomada da agenda pública, ainda que em um ritmo mais leve nessa nova fase de recuperação.

Meu foco agora é fazer o que posso para me manter livre do câncer. Ainda que eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e para a recuperação total é longo, e devo continuar a receber cada dia como é.

Kate Middleton

A princesa tem voltado progressivamente ao trabalho e acaba de ser anfitriã de seu tradicional concerto de Natal. Nos últimos meses, ela visitou vítimas de um atentado em Southport, participou de eventos do Dia da Lembrança e participou da recepção do emir do Catar no Reino Unido.