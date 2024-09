Kate Middleton anuncia fim da quimioterapia e retomada de agenda pública

Kate Middleton anunciou hoje que seu tratamento de quimioterapia chegou ao fim. Ela também confirmou que retomará os compromissos oficiais nos próximos meses.

A princesa refletiu sobre as dificuldades de enfrentar o diagnóstico. "Os últimos nove meses foram incrivelmente duros para nossa família. A vida que conhecemos pode mudar em um instante, e precisamos achar um jeito de navegar por águas turvas e uma estrada desconhecida."