Príncipe William promove funcionário que acusou Meghan de bullying

Em outubro de 2018, Knauf reclamou do comportamento de Meghan ao RH do palácio e acusou a duquesa de bullying contra outros funcionários. "Estou muito preocupado com o fato de a duquesa ter conseguido intimidar dois assistentes pessoais ao ponto de eles deixarem o trabalho no último ano. O tratamento de [X] foi totalmente inaceitável.

A duquesa parece determinada ter sempre alguém na mira. Ela está fazendo bullying com [Y] e tentando minar sua confiança. Recebemos inúmeros relatos de pessoas que testemunharam um comportamento inaceitável em relação a [Y]. Continuo preocupado que nada seja feito. Jason Knauf

Meghan negou as acusações após a reclamação se tornar pública em 2021. Meghan disse estar "triste com o último ataque ao seu caráter, em especial por ser uma pessoa que foi alvo de bullying e está profundamente comprometida em apoiar quem passou por dor e trauma." A duquesa disse ainda que estava determinada a continuar trabalhando para ser um exemplo de fazer "o bem e o que é certo".

A edição deste ano do prêmio Earthshot acontece no Rio de Janeiro, em novembro. A cerimônia deste ano será realizada pouco antes da cúpula climática da ONU, a COP30, que também deve contar com a presença do rei Charles 3º.