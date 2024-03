Kate Middleton é diagnosticada com câncer e passa por quimioterapia

Kate disse que a notícia foi um "grande choque" para a família e, por isso, precisou de tempo. "William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem."

A princesa disse que "está bem" e agradeceu o apoio de William e do público. "Como eu disse [aos meus filhos]: eu estou bem e ficando mais forte a cada dia, focando nas coisas que vão ajudar a me curar: minha mente, corpo e espírito. Ter William ao meu lado tem sido uma fonte de conforto e segurança, assim como o amor, apoio e gentileza demonstrado por muitos de vocês. Isso é muito importante para nós."

Ela ficará afastada de suas funções até ser liberada pelos médicos. "Esperamos que vocês entendam que nossa família precisa de tempo, espaço e privacidade enquanto passo por este tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe muita alegria e estou ansiosa para voltar assim que superar isso. Mas por enquanto, devo focar em me recuperar completamente."

O príncipe William continuará se dividindo entre o trabalho e o apoio a Kate e à família, como tem feito desde o início do ano. Ele passará as primeiras semanas de abril com a família, quando as crianças terão um recesso de Páscoa na escola, segundo a revista People. Depois disso, voltará às funções oficiais.

Princesa fez cirurgia em janeiro; veja cronologia

Kate passou por uma cirurgia no abdome no dia 16 de janeiro. O Palácio de Kensington não informou o motivo da cirurgia, mas disse na ocasião que o procedimento foi "planejado" e que não se tratava de um câncer. Na ocasião, o Palácio informou que a princesa ficaria afastada de suas funções até a Páscoa e pediu privacidade.