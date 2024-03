Jogo dos erros: veja 16 distorções na foto editada por Kate Middleton

A manga da blusa da princesa Charlotte, do lado direito, foi "cortada", e o zíper da blusa de Kate parece desconectado.

Inconsistências da edição de Kate: cabelo e saia da princesa Charlotte Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

O cabelo de Charlotte não cai naturalmente nos ombros da princesa e as pontas parecem cortadas de forma grosseira na edição. A saia de Charlotte também parece ter sido ajustada, com a parte superior reta demais.

Inconsistências na edição de Kate: joelho de Charlotte e manga da blusa de Louis Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

O joelho da princesa Charlotte está borrado, e a estampa na manga do príncipe Louis parece alterada e desconectada em comparação com a mesma estampa no restante da peça.