'Privilégio do branco': por que Camilla usou vestido preto ao visitar papa

A rainha Camilla escolheu um vestido preto para cumprimentar o papa Francisco na última quarta-feira. A cor do visual não foi escolhida à toa, mas para cumprir um protocolo.

O que aconteceu

O "privilégio do branco", uma tradição da Igreja, determina que apenas rainhas e princesas católicas podem usar branco em encontros com o papa. O protocolo indica que apenas aquelas com essa permissão podem usar branco em ocasiões que envolvem o papa, como audiências privadas, canonizações, beatificações e missas.

Hoje, apenas sete mulheres no mundo podem usar branco na presença do papa. São elas a princesa Charlene de Mônaco, a rainha Mathilde da Bélgica, a rainha Letizia da Espanha, a grã-duquesa Maria Teresa de Luxemburgo e a princesa Marina de Nápoles, além de outras duas rainhas cujos maridos não estão mais no poder, a rainha Sofia da Espanha e a rainha Paola da Bélgica.