K-pop: 8 músicas que misturam tradição e inovação para ouvir no fim de ano

O fim de ano no K-pop é sempre uma temporada de contrastes. É quando as tradições se encontram com a inovação, e o inverno se torna o palco perfeito para a criatividade dos artistas. Entre os lançamentos de singles, os covers de clássicos e as performances marcantes, a música de fim de ano no K-pop vai além do esperado.

De faixas que celebram o espírito da estação a reinterpretações de canções atemporais, as empresas aproveitam o clima festivo (e o frio) para lançar discos com conceito invernal —muitos casacos, toucas, neve e clima natalino.

Além disso, o Gayo Daejejeon da MBC, o tradicional show da virada do K-pop, acontece em 31 de dezembro, com performances especiais de grupos renomados. Splash selecionou oito músicas que exemplificam essa mistura para se preparar o evento.