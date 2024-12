Lago de ozônio e 40 banheiros: as mansões dos famosos que deram o que falar

A residência do ator pode ser comprada por US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 276 milhões. Com o preço, a casa de Marcio Garcia desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil —a casa de 2.500 metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.

Casa é movida a energia solar. "Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. A casa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Marx, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para minigolfe. A casa tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2.000 metros de área intima e muito mais. Dividida em 3 núcleos com entradas independentes e segurança total", disse Cristiano Piquet.

Felipe Titto

Área externa da mansão de Felipe Titto Imagem: Reprodução/Instagram

Titto colocou à venda a mansão que tem na Granja Vianna, em São Paulo, por R$ 30 milhões. O imóvel, com lago artificial, seis quartos (sendo três suítes), sala de cinema, academia de musculação, quadra de beach tennis e muitos outros cômodos.

Conforme o empresário, o principal motivo da venda foi espaço. Titto mostrou um pouco do novo lote que comprou. "Muita gente foi impactada com a notícia de que botei minha casa para vender. Eu tô mudando exclusivamente para uma questão de espaço, porque no condomínio que eu moro, apesar da casa ser bem grande, não tenho espaço suficiente para ter os bichos que eu quero ter, bichos maiores".