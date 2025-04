Ariadna Arantes diz que tem um 'escravo' que lhe banca: 'Chama de rainha'

Ariadna Arantes, 40, revelou que há três é "bancada" por um homem que faz depósitos mensais para ser seu "escravo".

O que aconteceu

Arantes explicou que não conhece o homem, nunca o viu e sequer sabe o nome dele. "Tem um cara que eu não sei quem e todo mês ele me deposita dinheiro, ele gosta de ser chamado de escravo, diz que nasceu para me servir", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ex-bbb contou que o "escravo" não faz pedidos, apenas gosta de presenteá-la com dinheiro e manter contato. "Ele não me pede vídeo, foto pelada, nada. Só me dá bom dia, boa tarde, pergunta como estou, final de mês ele deposita na boca do caixa. Eu não sei quem é essa pessoa, não sei o nome dele. Ele quer me dar dinheiro e eu deixo, claro, não vou negar dinheiro".