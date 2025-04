Lutador Lucas Laet vence Mister Brasil 2025 e representa país na Tailândia

O lutador de jiu-jitsu Lucas Laet, 32, do Rio de Janeiro, ganhou o Mister Brasil CNB 2025. A 19ª edição do evento ocorreu na noite deste sábado (5) no Hotel Sibara, em Balneário Camboriú (SC). Ele representa o país no Mister Global na Tailândia em setembro.

Foi a segunda vez que o Mister Rio de Janeiro venceu o Mister Brasil. Em 2001, Gustavo Gianetti levou o título ao seu estado. Se for considerar o título de 2011 de Lucas Malvacini, representante das Ilhas de Búzios, o estado tem três títulos.

Foram distribuídas as seguintes faixas de representação internacional: Mister Global Brasil 2025 para o Mister Rio de Janeiro, Lucas Laet (representa o Brasil na Tailândia, em setembro); Mister International Brasil 2025 para o Mister Grande Florianópolis, Rodrigo D'Soni; Mister Supranational Brasil 2025 para o Mister Amazonas, Igor Thierry.