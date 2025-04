Deborah Secco faz primeira aparição com o novo namorado, Dudu Borges

Deborah Secco e o namorado, Dudu Borges, curtiram juntos o show de Jorge e Mateus em São Paulo na noite de ontem.

O que aconteceu

Casal posou sorridente para fotos. Deborah escolheu uma jaqueta de couro para assistir ao show no estádio do Pacaembu, enquanto Dudu vestiu uma camisa jeans.

Essa é a primeira aparição pública do casal. Deborah assumiu no fim de março o namoro com Dudu — o seu primeiro relacionamento público desde que anunciou a separação de Hugo Moura em abril de 2024.