Poliana posta foto com a nora Virginia e choca fãs: 'Parecem irmãs'

Poliana Rocha, 48, comemorou o aniversário da nora Virginia, que hoje completa 26 anos.

O que aconteceu

Poliana compartilhou cliques das duas de biquíni. "Hoje é o seu dia, e eu quero aproveitar para te dizer o quanto sou feliz por ter você na minha vida. Você não é apenas a esposa do meu filho — é uma filha de coração, uma amiga querida e uma mulher maravilhosa que admiro muito", escreveu na legenda