Quem é Lucas Laet, lutador que venceu o Mister Brasil pelo Rio de Janeiro?

Contudo, o Mister Rio de Janeiro e agora Mister Brasil não é estreante em concurso. Ele participou do Mister Brasil CNB 2022 como Mister Guanabara e ficou em quarto lugar.

No atual concurso, ele desenvolveu o projeto "Brasil do Amanhã" na etapa Beleza Pelo Bem. Projeto está baseado no Morro da Babilônia, no Leme, no Rio de Janeiro, e consiste em palestras de incentivo para crianças que lutam jiu-jitsu.