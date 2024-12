Namorada de Belo passa férias em mansão com diária de R$ 5.000; confira

Churrasqueira da casa onde a namorada de Belo está hospedada em Trancoso Imagem: Reprodução/Airbnb

Um dos banheiros da casa onde a namorada de Belo está hospedada em Trancoso Imagem: Reprodução/Airbnb

Belo vai se apresentar no Réveillon em Salvador. No domingo (29), ele se apresenta em Fortaleza, e não se sabe se o cantor vai se juntar à namorada nos dias entre os dois shows. Belo passou o Natal com a ex, Gracyanne Barbosa.

Uma medida cautelar impedia Ray Figliuzzi de sair do Rio de Janeiro por mais de oito dias consecutivos. Em processo, ela é acusada de integrar uma quadrilha de estelionatários. Ao jornal Extra, sua assessoria afirma que a medida cautelar foi revogada. Splash entrou em contato com a assessoria da influenciadora e com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e este texto será atualizado quando houver resposta.