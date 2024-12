Anitta mostra mesa de Natal no valor de R$ 100 mil; veja fotos

Anitta, 31, mostrou os detalhes do Natal em sua nova mansão no Rio.

O que aconteceu

A decoração da mesa de Natal conta com peças de luxo que ultrapassam R$ 100 mil. As informações foram divulgadas pela revista Quem e confirmadas pelo Na Mesa com Ju, empresa responsável pela montagem da ceia.

Com porcelanas da Itália, as peças se destacam pelos tons de vermelho e dourado. Além disso, flores vermelhas e frutas também decoravam a mesa.