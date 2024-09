MC Guimê e Lexa são processados por mau estado de mansão; dona pede R$ 5 mi

MC Guimê e Lexa estão sendo processados pela proprietária de uma mansão em Alphaville, Barueri (SP), por causa do mau estado de um imóvel.

O que aconteceu

A massoterapeuta pede uma indenização de R$ 5,1 milhões por supostos danos materiais. A informação foi publicada primeiro pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por Splash.

Dona da casa anexou imagens no processo com o objetivo de provar o mau estado do imóvel. Segundo a colunista, uma das imagens mostra um grafite de Guimê na parede e uma piscina com água esverdeada.