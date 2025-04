Preta Gil viaja com aparelho hospitalar para seguir tratando câncer em SP

A princípio, fãs acreditaram que Preta estaria a caminho dos EUA para continuar o tratamento de câncer. No entanto, sua assessoria corrigiu a informação em comunicado: "Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo".

Ela não foi sozinha. Preta Gil está acompanhada da irmã, Bela Gil, e da amiga Ju de Paulla. Ambas dormem na postagem.

Preta Gil foi aos EUA acompanhada de Bela Gil e Ju de Paulla Imagem: Reprodução/Instagram

Preta Gil brincou com bordão de Virginia. No story, ela escreveu a mesma frase que a influenciadora disse após seu filho, José Leonardo, se recuperar de uma internação: "A mãe pode dar beijo?"

A cantora anunciou que vai aos EUA procurar um tratamento que não está disponível no Brasil. "Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou", explicou no Domingão que foi ao ar na semana passada. "Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é".