Globo erra e âncora de telejornal chama turistas de ?farofeiros? ao vivo

Uma falha técnica da InterTV, afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro, mostrou a apresentadora do RJ1 chamando turistas de "farofeiros".

O que aconteceu

Falha aconteceu na manhã desta terça-feira (31). Na ocasião, a programação normal da Globo exibia o Mais Você, mas a InterTV cortou o sinal do programa comandado por Ana Maria Braga e mostrou os apresentadores do RJ1 ensaiando as chamadas das notícias do dia, sem que eles soubessem.

A apresentadora Isabella Chaboudt não sabia que estava no ar ao vivo quando chamou turistas de "farofeiros". Primeiro, Vinicius Ferreira faz teste de áudio e vídeo e, na sequência, Chaboudt ensaia chamada para uma reportagem sobre a presença de turistas na Região dos Lagos.