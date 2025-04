Atriz desaparecida em MG fez 'Vale Tudo' e disse fumar maconha todo dia

Fez sua estreia no teatro em 1959 ao lado de Fernanda Montenegro. As duas participaram da peça "O Mambembe", de Arthur Azevedo. No mesmo ano, Maria Gladys protagonizou o primeiro nu do teatro brasileiro ao aparecer com os seios à mostra no espetáculo "O Chão dos Penintentes". Depois, participou de grandes obras do cinema nacional, como "Os Fuzis", de Ruy Guerra, que ganhou o Urso de Prata de direção em Berlim.

A atriz Mia Goth, neta de Maria Gladys Imagem: Amy Sussman/Getty Images

Entre 1971 e 1973, viveu em Londres para fugir da ditadura no Brasil. Lá, nasceu sua segunda filha, Rachel — mãe da atriz de Hollywood Mia Goth. O pai dela é o cineasta americano Lee Jaffe, mas por décadas Maria achou que era um inglês chamado John. Um teste de DNA pedido por Lee esclareceu a questão e, na época, a família decidiu não avisar John, que nunca havia registrado a suposta filha. Quando Mia ficou famosa, o inglês reapareceu: "John viu uma reportagem da Mia falando do avô americano. O bicho pegou. Foi na agência dela dizer que era mentira e ia processá-la", disse Maria à Folha em 2014.

Começou a trabalhar na TV em 1979, num episódio da série "Plantão de Polícia". Desde então, participou de novelas como "Vale Tudo" (1988), "Hilda Furacão" (1998), "Senhora do Destino" (2004) e "Caminho das Índias" (2009).

Se diz "hippie" e fala abertamente sobre o uso de maconha. "Acho uma hipocrisia a proibição. Não faz mal a ninguém. Eu fumo todo dia. Fumo na rua, como protesto. Eu sou de uma geração que protestou contra a ditadura. Eu estou acostumada com isso", disse ao jornal O Globo no ano passado.

Com contratos por obra, nunca conseguiu a estabilidade financeira para se aposentar. "Minha vida sempre foi difícil de grana. Tenho contrato por obra. Aí a vida é boa, pago minhas dívidas. Quando estou quitando tudo, acaba o contrato e recomeça a luta", contou à Folha em 2014.