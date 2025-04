Deborah Secco critica relações monogâmicas: 'Quase nunca são sinceras'

Vivendo um namoro monogâmico com Dudu Borges, Deborah Secco, 45, opinou sobre as adversidades da monogamia.

O que aconteceu

Atriz analisou relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Ela também avaliou suas próprias experiências românticas nesta quinta-feira no programa "Sem Censura", da TV Brasil.

No talk show apresentado por Cissa Guimarães, a famosa revelou viver um relacionamento monogâmico. "Flerto muito com a ideia de relações transparentes e sinceras. Estou vivendo uma relação monogâmica, mas tento que não seja nessa regra tão abrangente. Entender o que eu desejo hoje, o que me faz feliz hoje, me respeitando", reforçou.