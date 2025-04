Nicole Bahls sobre vida no campo: 'Nunca estive tão feliz na vida'

Nicole Bahls, 39, detalha sobre vida no campo com animais. Ela mora em um sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ex-panicat admitiu estar feliz com vida no campo. "A cada dia me encanto mais com o comportamento deles, com o carinho, fico acompanhando o crescimento e os nascimentos. Nunca estive tão feliz na vida como agora com os animais", revelou à Quem.

Famosa disse que conta com uma equipe de 10 profissionais para ajudar no sítio. "Busco estar de olho nos cuidados, vacinação, alimentação. Amo acompanhar. Mesmo tendo uma equipe para ajudar nos cuidados, com veterinários e outros profissionais, faço questão de estar por perto", ressaltou.