Diagnosticado com câncer, Netinho passará por transplante de medula óssea

Netinho, 58, contou aos seguidores nesta manhã que já está no Hospital Aliança Star, em Salvador, terminando a segunda fase de seu tratamento.

O que aconteceu

Diagnosticado com um linfoma raro, câncer originado no sistema linfático, ele publicou um novo vídeo para dar atualizações de seu tratamento. "Bom dia, gente. Hoje é o 11 de abril de 2025. Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total".

De acordo com ele, ao terminar as seis fases do tratamento, ele passará por um transplante de medula óssea. "No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!", afirmou.