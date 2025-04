Filha fala sobre burnout de Fafá de Belém: 'Não sossega com o telefone'

Mariana Belém, 45, fala sobre burnout de mãe, Fafá de Belém, 68.

O que aconteceu

Repórter comentou sobre o diagnóstico de burnout da mãe. "É uma leoa, uma guerreira, isso significa que ela faz muita coisa ao mesmo tempo, e tem dificuldade de delegar, porque ela sabe o que quer para ela. Ela acaba acumulando coisas e acho que acumulou. Fiquei com ela no hospital esses dias que ela ficou lá, tentando roubar o telefone dela, porque ela não sossega com o telefone e pode vir alegrias e estresses", disse à Quem.

Atriz reconheceu a importância de pessoas influentes falarem sobre saúde mental. "Ela foi para um hotel descansar, mas é importante uma pessoa com o tamanho, com a influência dela, falar sobre isso (...). Ainda mais saúde mental, que muita gente fala que é frescura. Ter alguém que te inspira ou que você admira falando sem vergonha que não deu conta, deixa a gente confortável por não ter dado conta também", afirmou.