Por onde anda Helena Ranaldi, atriz afastada das novelas desde 2014

O nome da atriz Helena Ranaldi, 58, voltou a ganhar destaque recentemente, impulsionado pela estreia do filho, Pedro Waddington, na nova versão da novela "Vale Tudo" (Globo). Pedro, 27, é fruto do relacionamento da artista com o ex-diretor da Globo Ricardo Waddington.

Por onde anda Helena Ranaldi

A atriz esclareceu que, apesar de não estar atuando em telenovelas desde 2014, está "muito envolvida" com projetos no teatro. Em entrevista a Splash, em 2023, ela abordou o tema. Ela também fez participações em séries como "O Mecanismo" (2018) e "Carcereiros" (2019).