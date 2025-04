MC Carol anuncia fim do casamento com ex-ator pornô

MC Carol revelou ontem, por meio das redes sociais, que seu casamento com Cosme Santiago chegou ao fim.

O que houve

A cantora firmou que o casal chegou ao fim após meses de conversas sobre as diferenças entre eles. "Não aconteceu nada grave. Apenas percebemos que pequenos detalhes, pensamentos e costumes diferentes também são capazes de afastar as pessoas", explicou Carol. Ela ressaltou que, por ter tornado o relacionamento público desde o início, sentiu que era justo compartilhar o desfecho com os fãs que sempre torceram pelo casal.

Em sua mensagem, a artista desejou sucesso ao ex-companheiro. "Quero que você prospere, realize seus sonhos. Assim como eu vou continuar buscando os meus, com muito foco no trabalho e na arte", comentou, adiantando que pretende retomar seus projetos na atuação, na música e também no desenvolvimento de um roteiro.