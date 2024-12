K-pop em 'Round 6'! Quem é o músico que faz MC Thanos na nova temporada

Paralelamente à carreira de rapper, T.O.P também lançou subunit e projetos solos de sucesso. Além disso, ele também debutou como ator em 2007, quando fez dois famosos K-dramas: "I Am Sam" e "Iris".

Em 2010, ele chegou ao cinema com "71: Into the Fire". O trabalho lhe rendeu o prêmio de melhor ator novato no Blue Dragon Film Awards e no Baeksang Arts Awards, duas das maiores premiações de artes cênicas sul-coreanas.

Com sucesso em ambas as carreiras, o artista seguiu fazendo uma série de filmes e séries enquanto produzia músicas e rodava o mundo em turnês com o Big Bang.

Problemas com a polícia e sátira em 'Round 6'

Seung-hyun foi obrigado a cumprir seu serviço militar no início de 2017. O rapper terminaria suas obrigações em 2018, mas foi detido pelo uso indevido de maconha. Considerado um crime grave no país, ele foi julgado, suspenso e, posteriormente, preso.