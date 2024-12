K-dramas e BLs asiáticos: veja lista com as melhores produções de 2024

Adorável Corredora

Outro grande hit de público e crítica, o drama fez a carreira de Byeon Woo-seok estourar. Ele dá vida a um idol de K-pop que morre, e sua fã, interpretada por Kim Hye-yoon, volta no tempo para mudar o destino dele (e o dela!). O drama é muito bem costurado, ideal para quem ama histórias de viagem no tempo e um bom romance. Destaque para a trilha sonora! Woo-seok até se apresentou no MAMA 2024 com a música do drama. Vale a maratona para quem ainda não viu. Disponível no VIKI.

0:00 / 0:00

The on1y one (O Ún1co)

Baseada em uma novel famosíssima na China, o BL taiwanês conta a história de dois adolescentes que precisam conviver, tanto na escola, quanto em casa, pois seus pais estão namorando e querem formar uma nova família. Com uma sensibilidade ímpar, o drama mostra o relacionamento, crescimento e amor que floresce entre Tian e Wang enquanto eles enfrentam dificuldades pessoais e novos sentimentos. Disponível no VIKI.

Mr. Plankton

Esse drama chegou à Netflix todo de uma vez só e tombou todas as dorameiras. A produção emociona e faz refletir sobre escolhas da vida. Protagonizada por Woo Do-hwan, a trama conta a história de um homem com uma doença terminal que deseja levar sua ex em uma última jornada, para entender suas origens. Ideal para quem gosta de histórias "pé na estrada", com os personagens lidando com os próprios fantasmas e problemas nessa "aventura". Os lencinhos serão bem-vindos aqui. Disponível na Netflix.