Eliana 'não vê a hora' de voltar aos domingos da TV aberta: 'Vai emocionar'

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. Além disso, as apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga de "O Rei do Gado", Candinho e Policarpo de "Êta Mundo Bom!", Carminha de "Avenida Brasil", Catarina e Petrucchio de "O Cravo e a Rosa", Dona Lurdes de "Amor de Mãe", Foguinho de "Cobras & Lagartos", Jade de "O Clone", Jesuíno de "Cordel Encantado", Juma de "Pantanal", Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino", Odete Roitman de "Vale Tudo", Penha de "Cheias de Charme", Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia", Sol de "América", Tieta da novela homônima, "Tieta" e Vlad de "Vamp".

"Esquenta" de Natal do The Masked Singer

Eliana já fez o "esquenta" nos domingos da Globo com o especial de Natal de The Masked Singer. A apresentadora recebeu os jurados Belo, Tony Ramos, Tata Werneck e Sabrina Sato, além da convidada Dani Calabresa, e comandou apresentações especiais dos integrantes da atração com seus convidados.

Além de apresentar a atração, Eliana também soltou a voz no palco do reality show musical ao lado de Daniel. Eles fizeram um dueto da canção "Ninguém Explica Deus".