Com câncer no cérebro, ícone do rock dos anos 80 publica foto com a família

Michael Bolton, ícone do rock dos anos 80, compartilhou uma foto com a família um ano após ser diagnosticado com um tumor cerebral.

Ao longo de sua carreira, Michael, 71 anos, vendeu mais de 75 milhões de discos. Lançou oito álbuns no top 10 e dois singles número um nas paradas da Billboard e ganhou seis American Music Awards e dois Grammy Awards. Ele também se apresentou com Ray Charles, Celine Dion, BB King e Luciano Pavarotti e no ano passado competiu no The Masked Singer US.

No entanto, no início deste ano, Michel anunciou que daria uma pausa nos palcos após ser diagnosticado com um tumor cerebral no final de 2023. Na época, ele revelou que precisava de "cirurgia imediata" e que, embora tivesse sido bem-sucedida, ele precisava fazer uma pausa temporária nas turnês. "Preciso dedicar meu tempo e energia à minha recuperação".