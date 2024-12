'Menino mau': Francis Ford Coppola desabafa sobre astro histórico do cinema

Em sua reflexão, Coppola relembrou como era dirigir Marlon Brando (1924-2004), expondo o jeito peculiar do ator. Brando deu vida a Vito Corleone no primeiro "O Poderoso Chefão" (1972), pelo qual venceu o Oscar de Melhor Ator - o segundo de sua carreira.

Nunca foi difícil trabalhar com Marlon. Seu comportamento foi um pouco excêntrico no set. Ele era como um menino mau e fazia o que queria. Mas como ator nunca foi difícil trabalhar com ele Coppola

Marlon Brando em "O Poderoso Chefão" Imagem: Reprodução

Na mesma entrevista, Coppola deu a entender que conhecia bem o estilo de Marlon Brando. "Brando quer fazer o que você quiser, mas quer que as pessoas sejam honestas e não tentem manipulá-lo", pontuou.

Francis Ford Coppola escreveu e dirigiu "Megalopolis - Uma Fábula", filme que estreou em 2024. O longa, elogiadíssimo pela crítica, começou a ser desenvolvido nos anos 1980 e teve inspiração projetos urbanísticos como o que foi realizado na capital do Paraná. "Curitiba representa o protótipo do que fiz com 'Megalópolis'", disse o diretor em visita ao Brasil.