'Colocou arma na minha cabeça': Roberta Miranda relata estupro e aborto

Roberta Miranda, 68, relata que foi estuprada aos 16 anos e que engravidou em decorrência do crime. Ela desabafa sobre o caso na autobiografia "Um Lugar Todinho Meu", lançada neste mês de dezembro.

Eu tive o desgosto de cair nas graças de um playboy da pior espécie, que se divertia em causar mal às pessoas. Um beberrão, que andava armado e tocava o terror nas festinhas, bares e até prostíbulos

Roberta Miranda em 'Um Lugar Todinho Meu'

O que aconteceu

Cantora diz que sofreu ameaças durante estupro. "Esse sujeito detestável me estuprou, e, aos 16 anos, engravidei por conta desse abuso, com uma arma apontada para minha cabeça. Bobinha do jeito que eu era, demorei três meses para perceber que estava esperando um bebê."