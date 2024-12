Racismo e privilégio: como disputa por uso de imagem se arrastou por 4 anos

Em 2020, Nicea processou a Companhia das Letras e Lilia Schwarcz pela capa do livro. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a foto foi publicada no extinto jornal Última Hora em novembro de 1963.

Quatro anos depois, em fevereiro deste ano, o juiz Rafael Azevedo Ribeiro Alves julgou a causa improcedente e condenou Nicea a arcar com os custos de processo. Ele constatou que seria impossível reconhecer Nicea.

Analisando a fotografia [...] constato que seria impossível, nos dias atuais, que qualquer pessoa olhasse a capa do livro e dissesse que se trata da autora, a não ser um parente muito próximo, como seu filho. trecho da decisão do juiz Rafael Azevedo Ribeiro Alves

"Nesse caso, concluo que ausente qualquer ilícito, pois a capa do livro não identifica a parte autora, sendo portanto, ineficaz de lhe causar qualquer dano ou ofensa", determinou o magistrado.

Carta de intelectuais

A sentença resultou numa carta em apoio a Nicea assinada por intelectuais negros e negras. O vídeo da Professora Doutora Bárbara Carine explicando o caso no dia 14/12 viralizou nas redes sociais. "Eu compreendo que, se uma foto é minha, ela é minha de um ano atrás, dez, trinta ou quarenta, se é minha, eu não quero e acabou", diz a professora. "Eu não entendo como entra o fator temporalidade."