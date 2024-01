Nova estética, mais emoção: como 'O Auto da Compadecida' volta após 25 anos

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Na novela adaptada por Bruno Luperi, ele dá vida a Norberto, um homem comum, dono de uma venda numa cidadezinha do interior, segundo as palavras do ator. Ele vê o "seu negócio prosperar junto da cidade, vê as crianças crescendo, os amores acontecendo, os casamentos se desfazendo, os pobres ficando mais pobres e os ricos ficando mais ricos".

A parceria com Jacutinga (Juliana Paes), dona do bordel da cidade, é o recorte mais importante da vida do personagem. "São dois donos de pequenos negócios tradicionais dos vilarejos brasileiros: o armazém onde se compra celular, pilha, pinga, bobe de cabelo e cebola, e a casa dos prazeres."

Amigos e confidentes, eles se adoram, se amam e transam. O Norberto acredita que o namoro pode levar a um "casamento careta", mas não é o que está no coração de Jacutinga. "É uma mulher que não quer se casar, não acredita no amor dentro desses moldes. Quando a vida fica ruim, Jacutinga vai-se embora em uma linda cena de despedida."