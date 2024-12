Em after, Naldo defende Chris Brown: 'Superou barreiras que a vida impõe'

O rapper Chris Brown se apresentou no Allianz Parque, São Paulo, neste sábado (21), após 14 anos do seu primeiro show no Brasil. Depois, os fãs curtiram uma festa after, no camarote Backstage Mirante, com diversos shows, entre eles: Naldo, CJota, MC Daniel e MC Livinho. Além disso, várias celebridades marcaram presença, em evento que marcou o lançamento de uma nova bebida, da Goly.

O que aconteceu

A noite paulista ferveu com o after estrelado. Entre os presentes estavam Jojo Todynho, Raphael Logam, Negra Li, Marcelo, Diego Martins e Rael, entre outros.

CJota abriu o palco enfileirando canções do recém-lançado álbum "Traumas e Vícios" versão deluxe. A nova versão apresenta sete faixas inéditas que exploram os estilos trap e funk.