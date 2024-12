De primeiros eliminados à campeã: quem do BBB investe em conteúdo adulto?

Alguns ex-participantes do BBB (Globo) decidiram investir em conteúdo adulto com o fim do programa. Veja os brothers e sisters que mais se destacam nos sites +18.

Quem do BBB investiu em conteúdo adulto

Nizam, Juninho e Vinícius Rodrigues começaram a vender conteúdos sensuais menos de um ano após o BBB 24. Juninho até revelou ganhar mais de R$ 100 mil com o trabalho.

Key Alves continuou faturando milhares de reais em sites +18. A jogadora de vôlei já investia no segmento antes de entrar no BBB 23.