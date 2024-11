Ex-BBB Clara Aguilar revela pedido inusitado em site de conteúdo adulto

Clara Aguiar diz que assinantes a procuram para ajudar em seus relacionamentos. "Muita gente me procura para pedir conselhos sobre relacionamento. É super interessante como o conteúdo adulto pode influenciar nesse sentido. Muita gente pensa que é só sobre o momento quente, mas a verdade é que acaba gerando conversa sobre confiança, intimidade e autoconhecimento. Já dei dicas sobre como quebrar a rotina, como falar abertamente sobre fantasias e desejos, até sobre autoestima... A galera quer entender como se conectar mais com o parceiro, e fico feliz em poder ajudar com uma visão mais aberta e sem tabus."

Com a produção de conteúdos eróticos, a ex-BBB começou a se conhecer melhor. "Fiquei mais confiante com o meu próprio corpo. Isso reflete nas relações porque, quando você se sente bem consigo mesma, tudo flui mais naturalmente. Também surgiram algumas inseguranças; você fica mais exposta, e algumas pessoas têm suas opiniões, mas isso me ajudou a definir melhor os meus limites e me cercar de quem realmente me respeita", pontuou.