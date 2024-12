Campeão de A Fazenda, Sacha teve trajetória com postura firme e estratégica

Nascido no Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira artística ainda jovem. Sua formação inclui atuação no teatro e trabalho como dramaturgo.

Atualmente, Sacha é reservado sobre sua vida amorosa. Ele evita discussões sobre relacionamentos nas mídias sociais, preferindo manter a privacidade.

Dentro de A Fazenda 16, ele teve momentos de destaque e chegou a conquistar o título de Fazendeiro uma vez. Essa vitória garantiu sua imunidade no jogo.

Sacha protagonizou embates intensos com o ex-jogador Zé Love. A tensão começou após críticas mútuas sobre posturas dentro do reality, e evoluiu para as dinâmicas de apontamentos, que chegaram a ser feitas aos gritos.

Com Gizelly Bicalho, ele enfrentou discussões públicas e acaloradas. Após a saída de Zé Love, Gizelly acusou Sacha de ser autoritário e machista, o que rendeu grande repercussão.

A maioria dos peões da casa tomaram o lado de Zé Love nas discussões, e por isso Sacha foi um dos peões mais votados, indo para a roça 8 vezes. Ele igualou Dado Dolabella, que era até então o recordista de roças.