Saryne: Jogo de Babi em A Fazenda é acusar Sacha e desrespeitar Record

O jogo da modelo e ex-panicat Babi Muniz tem sido vergonhoso ao imputar crimes ao ator Sacha Bali, em A Fazenda 16, da Record, avaliou a comentarista Bárbara Saryne durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (21).

Ela perdeu um pouco do brilho dela. Não vejo mais a Babi dando mais um sorriso nessa casa. Ela tinha uma boa argumentação nas roças. Então, é uma pena que ela se perdeu por esse caminho mesmo. Eu penso que, se for para continuar no jogo e imputando crimes ao Sacha, esse desserviço, a saída seria uma boa. No fim das contas, é com esse jogo vergonhoso que eles têm feito, ninguém vai ser uma perda muito grande. Ela também foi contra a emissora. Acho que isso pesa também. É uma falta de respeito. Bárbara Saryne