Yuri se desculpa com Juninho por bate-boca: 'Não sou assim de xingar'

Juninho: "Você quando fica nervoso não escuta. É impossível e você sai xingando. Eu e Gui já tava 'ah sua cara feia', se zoando, brincando com ele antes. Ele não mexeu a mão, ele olhou pra trás e fez assim com a mão pra frente. 10 centímetros. Eu falei para todo mundo. Ai eu falei baixinho: 'eu vi que você mexeu a mão'. Foi só isso. Você já gritou comigo.

Yuri: "Não. Eu falei, 'o que aconteceu, Juninho?' e você falou: 'Ele botou a mão mais para frente pro Fernando pisar'. Eu falei que não foi assim e você disse que foi."

Juninho: "Mas você não fala desse jeito, velho. Você fala gritando. Você já me xingou de palhaço na primeira hora, antes de eu terminar de falar. Eu tava conversando com ele e ele [Gui], veio conversar na minha cara e eu reafirmei o que disse. Ai começou o lance dele falando de expulsão, só que ele tava gritando tanto comigo. Eu não esperava isso nunca do Gui."

Yuri: "Mas você vem há tempos falando do Gui. Falando que ele é uma pessoa ruim, que perdeu o brilho, tentando diminuir, fazendo várias coisas. Ai tu chega num monte de gente brigando e fala isso... Vocês tem uma visão da gente como se a gente quisesse toda hora ferrar algum de vocês, esse é o problema.

Juninho: "Olha se fosse o contrário, como você, Yuri, faria. Você já ia dar um berro, do jeito que você tava. Você tinha brigado com o Albert e com o Fernando, tinha discutido com todo mundo e não comigo."

Yuri: "Mas imagina as pessoas tudo te xingando e falando coisas ruins". O dançarino argumenta que não entende como alguns embates começaram na casa, visto que não acredita ter feito algo para provocar alguns peões. "Eu nunca fiz nada pro Albert. O cara me aponta de coisas que aconteceram e nem foi com ele. São alguns pontos que fico sem entender. Entendi que o jogo dele é me desestabilizar. Eu quero pedir desculpa para ti, não vai mais acontecer."