Sacha está no limite em A Fazenda? Psicológico começa a ruir, diz Chico

Sacha Bali está em seu limite e o psicológico dele começa a ruir diante de vários ataques de rivais, em A Fazenda 16, da Record, conforme análise feita pelo colunista Chico Barney durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (21).

A gente viu coisas terríveis acontecendo com uma única pessoa: ela sendo acusada da mesma coisa durante três meses, mas essa força de uma casa inteira e a recorrência me causam espanto, preocupação e receio. Eu não vejo o Sacha aguentando muito mais tempo. Estão levando o Sacha ao limite do bom senso, ao limite da coeficiência e do autocontrole dia após dia, muitas vezes atacando com exagero, com mentiras, com falsificações.