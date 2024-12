A Fazenda: Larissa e Sacha tem DR em festa: 'Falou que ficou comigo por dó'

Larissa rebateu o peão. "Você falou tanto pra outras pessoas dentro da casa que não estava gostando das brincadeiras, que não queria nada comigo, sendo que o que a gente viveu aqui dentro não condiz com as coisas que você falava. Sempre foi muito claro. Você chegou e falou 'tenho medo por causa do jogo' e a gente decidiu se afastar."

Você tinha falado que não queria ficar comigo, porque tinha medo de atrapalhar o seu jogo. Larissa Tomásia

Larissa continuou. "Eu entendi que você não estava apaixonado e tudo mais. Eu entendi isso. Só que o comportamento que ambos tinham um com o outro era completamente diferente do que a gente falava, Sacha. Você sabe disso. Várias vezes eu pensei em me afastar de você."

Sacha retrucou. "Eu queria te abraçar e deitar com você, Lari..."

Larissa o rebateu. "Você sabe que a gente tinha um carinho muito grande e não conseguia ficar muito tempo afastado um do outro. Agora dizer que ficou comigo por dó?"

Sacha negou. "Eu nunca falei isso. Pelo contrário. Isso foi o que as pessoas falaram, eu sempre respondi que não foi por dó! Nunca falei isso, não, Lari!."