Preta Gil recebe apoio de famosos antes de cirurgia: 'Já deu certo'

Gominho, que é um dos grandes parceiros da artista, também fez um post em apoio à amiga. "A Preta é um mirante de infinito horizonte. Juntos, sempre iremos longe. Seja lá pra onde for. Com sua luz radiante, ela escala os montes, atravessa pontes, teleguiada ao amor!", afirmou.

Angélica presenteou a amiga com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Antes da cirurgia, Preta mostrou o mimo nos stories do Instagram. "Eu vou levar pro hospital pra ficar comigo lá", disse ela. A apresentadora também expressou seu apoio. "Já deu certo amor", escreveu Angélica em um post no Instagram.

Ivete Sangalo e uma série de outras personalidades também deixaram seus desejos de força nos comentários de um post de Preta. "Com você sempre! Te amamos e tudo ficará bem. Deus te abençoe muito", escreveu a cantora. "Deus é contigo, já deu tudo certo", disse Ludmilla.

Fátima Bernardes dedicou boas vibrações à cantora. "Meu pensamento e minhas melhores vibrações estão com você", comentou ela. "Rezando e com você na cabeça e no coração. Te amo", afirmou Taís Araújo. Marcos Mion também entrou na corrente: "Toda energia positiva do mundo vibrando em seu caminho! Maria passa na frente