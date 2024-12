Documentário da Netflix com ideia original do UOL é indicado ao APCA

"O Ninho - Futebol & Tragédia" foi indicado a um prêmio de Melhor Documentário.

O que aconteceu

O documentário, baseado em uma ideia original do UOL e lançado pela Netflix na última quarta (14), concorre a premiação da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA). A obra conta sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019.

"O Ninho" concorre na categoria de Melhor Série Documental/Documentário. A cerimônia de revelação dos vencedores e entrega dos troféus deverá ocorrer no primeiro semestre de 2025, em data a ser divulgada após a votação final.