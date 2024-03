'O Ninho' recria incêndio com cenas reais e dramatização: 'Cuidado gigante'

A Netflix lança nesta quinta-feira (14) o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019. Baseada em uma ideia original do UOL e com produção da Fábrica, a série tem três episódios.

Pedro Asbeg assina a direção. Ele já tem no currículo outras produções sobre futebol, como "Democracia em Preto e Branco", que revê a relação Corinthians, política e rock'n'roll, e "Geraldinos", em que conta quem eram os torcedores da geral do Maracanã.

Em "O Ninho", Asbeg expõe o sofrimento dos familiares das vítimas e sua luta por justiça, além de revelar o futuro de sobreviventes e reunir depoimentos de testemunhas, jornalistas e personalidades do futebol.